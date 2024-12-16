Должна ли Украина сдать территории РФ, спросили у Трампа: что он говорил СМИ

В процессе усилий по прекращению войны в Украине есть «небольшой прогресс», заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед прессой в резиденции в Мар-а-Лаго (Флорида).

По его словам, ситуация в Украине «сложная и ужасная», передает NV.

«Люди гибнут такими количествами, которых никто раньше не видел. Количество погибших с обеих сторон „астрономическое“… Мы делаем все, что можем [чтобы остановить войны на Ближнем Востоке и в Украине]», — сказал Трамп.

Он заявил, что равнинная местность Украины якобы «способствует высоким потерям на поле боя».

«Это место называют житницей мира, но рельеф очень плоский, и единственное, что может остановить пулю — это тело», — сказал избранный президент США.

У Трампа спросили, должна ли Украина сдать территории России.

«Я скажу вам после своей первой встречи. Но [в Украине] есть города, где не осталось ни одного уцелевшего дома. Это руины. Люди не могут вернуться в те города, там ничего нет… И в этих домах было много людей», — ответил политик.

Также он добавил, что, вероятно, количество погибших «с обеих сторон» гораздо выше, чем сообщалось ранее.

«Мы должны действовать как можно лучше, мы действовали как можно лучше. Посмотрим, что произойдет. С момента выборов мы работаем каждый день, чтобы мир мог немного отдохнуть, чтобы избавиться от войн», — отметил избранный президент.

На вопрос о том, должен ли президент Украины Владимир Зеленский готовиться чем-то пожертвовать, чтобы закончить войну, Трамп заявил, что он «должен готовиться заключить соглашение».

«Должна быть сделка. Слишком много людей погибает… И Путин должен заключить соглашение», — сказал избранный президент.

При этом Трамп заявил, что не приглашал на свою инаугурацию Зеленского.

«Нет, но если он захочет приехать, я хотел бы его принять. Я его не приглашал, нет», — ответил он.

Трамп считает, что Путин не решился бы начать полномасштабное вторжение в Украину, если бы он оставался на посту президента США.

«Это 100-летнее восстановление, и вы никогда не сможете восстановить все так, как было. Как жаль, этого не должно было произойти», — сказал он.

Трамп также не исключил, что может отменить разрешение США для Украины наносить удары западным оружием вглубь России.

«Это привлекло северокорейцев… И всего за несколько недель до того, как я приду в офис. Зачем было это делать, не спрашивая меня? Да, я могу», — добавил он.