Чи повинна Україна здати території РФ, спитали у Трампа: що він говорив пресі

У процесі зусиль щодо припинення війни в Україні є «невеликий прогрес», заявив новообраний президент США Дональд Трамп під час виступу перед пресою у резиденції у Мар-а-Лаго (Флорида).

За його словами, ситуація в Україні «складна та жахлива», передає NV.

«Люди гинуть такими кількостями, яких ніхто раніше не бачив. Кількість загиблих з обох боків „астрономічна“… Ми робимо все, що можемо [щоб зупинити війни на Близькому Сході та в Україні]», — сказав Трамп.

Він заявив, що рівнинна місцевість України нібито «сприяє високим втратам на полі бою».

“Це місце називають житницею світу, але рельєф дуже плаский, і єдине, що може зупинити кулю — це тіло”, – сказав обраний президент США.

Трампа запитали, чи має Україна здати території Росії.

«Я скажу вам після своєї першої зустрічі. Але [в Україні] є міста, де не залишилось жодного вцілілого будинку. Це руїни. Люди не можуть повернутись в ті міста, там нічого немає… І в цих будинках було багато людей», — відповів політик.

Також він додав, що, ймовірно, кількість загиблих «з обох сторін» набагато вища, ніж повідомлялося раніше.

«Ми маємо діяти якнайкраще, ми діяли якнайкраще. Побачимо, що станеться. З моменту виборів ми працюємо щодня, аби світ міг трохи перепочити, аби позбутись війн», – зазначив обраний президент.

На питання, чи має президент України Володимир Зеленський готуватися чимось пожертвувати, щоб закінчити війну, Трамп заявив, що він «має готуватися укласти угоду».

«Повинна бути угода. Забагато людей гине… І Путін повинен укласти угоду», – сказав обраний президент.

При цьому Трамп заявив, що не запрошував на свою інавгурацію Зеленського.

“Ні, але якщо він захоче приїхати, я хотів би його прийняти. Я його не запрошував, ні», – відповів він.

Трамп вважає, що Путін не наважився б розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, якби він залишався на посаді президента США.

“Це 100-річна відбудова, і ви ніколи не зможете відновити все так, як було. Як шкода, цього не повинно було статися”, — сказав він.

Трамп також не виключив, що може скасувати дозвіл США для України завдавати ударів західною зброєю вглиб Росії.

“Це залучило північнокорейців… І всього за кілька тижнів до того, як я прийду в офіс. Навіщо було це робити, не питаючи мене? Так, я можу [у відповідь, чи скасує він це рішення]”, – додав він.