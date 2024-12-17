Работу предлагают в Центральном парке Харькова: обещают полный соцпакет
Фото: КП «Центральный парк»
КП «Центральный парк» предлагает работу: есть вакансия тракториста.
Предприятие обещает официальное трудоустройство, полный социальный пакет и своевременную выплату заработной платы.
За деталями – обращаться в отдел кадров Центрального парка по телефону 057 725 27 81.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансия, работа, робота, Харьков, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 15:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Центральный парк» предлагает работу: есть вакансия тракториста.".