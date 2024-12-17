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Работу предлагают в Центральном парке Харькова: обещают полный соцпакет

Общество 15:41   17.12.2024
Виктория Яковенко
Работу предлагают в Центральном парке Харькова: обещают полный соцпакет Фото: КП «Центральный парк»

КП «Центральный парк» предлагает работу: есть вакансия тракториста.

Предприятие обещает официальное трудоустройство, полный социальный пакет и своевременную выплату заработной платы.

За деталями – обращаться в отдел кадров Центрального парка по телефону 057 725 27 81.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 15:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Центральный парк» предлагает работу: есть вакансия тракториста.".