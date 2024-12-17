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Роботу пропонують у Центральному парку Харкова: обіцяють повний соцпакет

Суспільство 15:41   17.12.2024
Вікторія Яковенко
Роботу пропонують у Центральному парку Харкова: обіцяють повний соцпакет Фото: КП “Центральний парк”

КП «Центральний парк» пропонує роботу: є вакансія тракториста.

Підприємство обіцяє офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет та своєчасну виплату заробітної плати.

За деталями – звертатися до відділу кадрів Центрального парку за телефоном 057 725 27 81.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 15:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Центральний парк» пропонує роботу: є вакансія тракториста.".