Роботу пропонують у Центральному парку Харкова: обіцяють повний соцпакет
Фото: КП “Центральний парк”
КП «Центральний парк» пропонує роботу: є вакансія тракториста.
Підприємство обіцяє офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет та своєчасну виплату заробітної плати.
За деталями – звертатися до відділу кадрів Центрального парку за телефоном 057 725 27 81.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансия, робота, Харків, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 15:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Центральний парк» пропонує роботу: є вакансія тракториста.".