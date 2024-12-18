ОТГВ «Харьков»: за сутки россияне 321 раз обстреляли наши позиции на севере

О потерях врага на Харьковском направлении, боях и обстрелах сообщили в сводке за 18 декабря в ОТГВ «Харьков».

«Враг четыре раза без успеха штурмовал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Волчанск, при этом применял штурмовую авиацию. Российские оккупанты нанесли 7 авиаударов с использованием 14 КАБов и 2 НАР. Кроме этого, нанесли 34 удара дронами-камикадзе и произвели 321 обстрел позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.

За минувшие сутки Силы обороны также ликвидировали 66 военных РФ: 23 убитых, 43 раненых. Кроме того, враг лишился на Харьковском направлении шести авто, 36 БПЛА, а также 59 укрытий.