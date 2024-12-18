ОТГВ «Харьков»: за сутки россияне 321 раз обстреляли наши позиции на севере
Фото: Генштаб ВСУ
О потерях врага на Харьковском направлении, боях и обстрелах сообщили в сводке за 18 декабря в ОТГВ «Харьков».
«Враг четыре раза без успеха штурмовал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Волчанск, при этом применял штурмовую авиацию. Российские оккупанты нанесли 7 авиаударов с использованием 14 КАБов и 2 НАР. Кроме этого, нанесли 34 удара дронами-камикадзе и произвели 321 обстрел позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.
За минувшие сутки Силы обороны также ликвидировали 66 военных РФ: 23 убитых, 43 раненых. Кроме того, враг лишился на Харьковском направлении шести авто, 36 БПЛА, а также 59 укрытий.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, обстрелы, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О потерях врага на Харьковском направлении, боях и обстрелах сообщили в сводке за 18 декабря в ОТГВ «Харьков».".