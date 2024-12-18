ОТУВ “Харків”: за добу росіяни 321 раз обстріляли наші позиції на півночі

Про втрати ворога на Харківському напрямку, боях та обстрілах повідомили у зведенні за 18 грудня в ОТУВ “Харків”.

“Ворог чотири рази без успіху штурмував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Вовчанськ, при цьому застосовував штурмову авіацію. російські окупанти завдали 7 авіаударів із використанням 14 КАБів та 2 НАР. Крім цього, завдали 34 удари дронами-камікадзе та здійснили 321 обстріл позицій захисників України“, – написали у ЗСУ.

Минулої доби Сили оборони також ліквідували 66 військових РФ: 23 убитих, 43 поранених. Крім того, ворог втратив на Харківському напрямку шість авто, 36 БПЛА, а також 59 укриттів.