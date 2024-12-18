Генштаб: ворог продовжує обстрілювати область, наступав на Харківщині 10 разів

Про бої в Харківській області, а також – авіаудари по населених пунктах регіону повідомив у зведенні за 18 грудня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог атакував наші позиції чотири рази. Намагався наступати в районі Вовчанська за підтримки штурмової авіації.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової“, – пишуть у ГШ.

Також протягом доби окупанти скинули авіабомби на Вовчанські Хутори.

Крім того, у Генштабі оновили дані про втрати ЗС РФ: