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Генштаб: ворог продовжує обстрілювати область, наступав на Харківщині 10 разів

Україна 08:14   18.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: ворог продовжує обстрілювати область, наступав на Харківщині 10 разів Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої в Харківській області, а також – авіаудари по населених пунктах регіону повідомив у зведенні за 18 грудня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог атакував наші позиції чотири рази. Намагався наступати в районі Вовчанська за підтримки штурмової авіації.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової“, – пишуть у ГШ.

Також протягом доби окупанти скинули авіабомби на Вовчанські Хутори.

Крім того, у Генштабі оновили дані про втрати ЗС РФ:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 08:14;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої в Харківській області, а також – авіаудари по населених пунктах регіону повідомив у зведенні за 18 грудня Генштаб ЗСУ.".