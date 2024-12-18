Генштаб: ворог продовжує обстрілювати область, наступав на Харківщині 10 разів
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої в Харківській області, а також – авіаудари по населених пунктах регіону повідомив у зведенні за 18 грудня Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог атакував наші позиції чотири рази. Намагався наступати в районі Вовчанська за підтримки штурмової авіації.
“На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової“, – пишуть у ГШ.
Також протягом доби окупанти скинули авіабомби на Вовчанські Хутори.
Крім того, у Генштабі оновили дані про втрати ЗС РФ:
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 08:14;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої в Харківській області, а також – авіаудари по населених пунктах регіону повідомив у зведенні за 18 грудня Генштаб ЗСУ.".