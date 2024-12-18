Враг продолжает обстреливать область, наступал на Харьковщине 10 раз – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
О боях в Харьковской области, а также – авиаударах по населенным пунктам региона сообщил в сводке за 18 декабря Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении враг атаковал наши позиции четыре раза. Пытался наступать в районе Волчанска при поддержке штурмовой авиации.
«На Купянском направлении за сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Лозовой», – пишут в ГШ.
Также в течение суток оккупанты сбросили авиабомбы на Волчанские Хутора.
Кроме того, в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 08:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях в Харьковской области, а также – авиаударах по населенным пунктам региона сообщил в сводке за 18 декабря Генштаб ВСУ.".