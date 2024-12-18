Враг продолжает обстреливать область, наступал на Харьковщине 10 раз – Генштаб

О боях в Харьковской области, а также – авиаударах по населенным пунктам региона сообщил в сводке за 18 декабря Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг атаковал наши позиции четыре раза. Пытался наступать в районе Волчанска при поддержке штурмовой авиации.

«На Купянском направлении за сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Лозовой», – пишут в ГШ.

Также в течение суток оккупанты сбросили авиабомбы на Волчанские Хутора.

Кроме того, в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ: