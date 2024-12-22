10 боев на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне продолжали атаковать, всего произошло шесть боев, сообщил Генштаб ВСУ.

Они шли у Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошли четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмы россиян у Петропавловки и Кругляковки.