10 боев на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне продолжали атаковать, всего произошло шесть боев, сообщил Генштаб ВСУ.
Они шли у Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошли четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмы россиян у Петропавловки и Кругляковки.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 08:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне продолжали атаковать, всего произошло шесть боев, сообщил Генштаб ВСУ.".