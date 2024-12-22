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10 боев на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Фронт 08:17   22.12.2024
Оксана Якушко
10 боев на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне продолжали атаковать, всего произошло шесть боев, сообщил Генштаб ВСУ.

Они шли у Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошли четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмы россиян у Петропавловки и Кругляковки.

Читайте также: У границы в Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 08:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне продолжали атаковать, всего произошло шесть боев, сообщил Генштаб ВСУ.".