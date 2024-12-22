10 боїв на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни продовжували атакувати, загалом відбулося шість боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.

Вони точилися біля Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурми росіян біля Петропавлівки та Кругляківки.