10 боїв на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни продовжували атакувати, загалом відбулося шість боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.
Вони точилися біля Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурми росіян біля Петропавлівки та Кругляківки.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2024 в 08:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни продовжували атакувати, загалом відбулося шість боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.".