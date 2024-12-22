11 штурмов с утра на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении с начала суток произошло пять боев, еще одна атака продолжается, сообщил Генштаб ВСУ.
Россияне наступали возле населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Старица.
На Купянском направлении россияне шесть раз штурмовали возле Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки. Идет один бой.
Читайте также: 10 боев на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «11 штурмов с утра на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 17:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток произошло пять боев, еще одна атака продолжается, сообщил Генштаб ВСУ.".