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11 штурмов с утра на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Фронт 17:28   22.12.2024
Оксана Якушко
11 штурмов с утра на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток произошло пять боев, еще одна атака продолжается, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне наступали возле населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Старица.

На Купянском направлении россияне шесть раз штурмовали возле Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки. Идет один бой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 17:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток произошло пять боев, еще одна атака продолжается, сообщил Генштаб ВСУ.".