11 штурмов с утра на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток произошло пять боев, еще одна атака продолжается, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне наступали возле населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Старица.

На Купянском направлении россияне шесть раз штурмовали возле Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки. Идет один бой.