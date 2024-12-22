11 штурмів на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку з початку доби відбулося п’ять боїв, ще одна атака продовжується, повідомив Генштаб ЗСУ.
Росіяни наступали біля населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Стариця.
На Куп’янському напрямку росіяни шість разів штурмували біля Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки. Триває один бій.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2024 в 17:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку з початку доби відбулося п’ять боїв, ще одна атака продовжується, повідомив Генштаб ЗСУ.".