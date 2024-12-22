11 штурмів на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку з початку доби відбулося п’ять боїв, ще одна атака продовжується, повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни наступали біля населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Стариця.

На Куп’янському напрямку росіяни шість разів штурмували біля Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки. Триває один бій.