Live
  • Пн 23.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.88
  • EUR 43.51

Прогноз погоды на Сочельник в Харькове и области: туман и тепло, словно осенью

Погода 19:50   23.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоды на Сочельник в Харькове и области: туман и тепло, словно осенью

Прогноз погоды на завтра, 24 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

24 декабря: Облачная погода.
По области: Ночью небольшие осадки, днем ​​без существенных осадков. Туман, 🌫 видимость 200 — 500 м.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° тепла, днем ​​2 — 7° тепла.

По городу: Ночью небольшие осадки, днем ​​без существенных осадков. Туман, видимость 200 — 500 м.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° тепла, днем ​​3 — 5° тепла.

Читайте также: Харьковчан призывают быть сегодня осторожными: причина – в погоде

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Удар по центру Харькова 8.11: экологи оценили ущерб более чем в 212 млн грн
Удар по центру Харькова 8.11: экологи оценили ущерб более чем в 212 млн грн
23.12.2024, 16:32
Харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv»: Терехов рассказал как скачать
Харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv»: Терехов рассказал как скачать
23.12.2024, 11:21
Пожизненное за убийство всей семьи и прохожего получил мужчина в Харькове
Пожизненное за убийство всей семьи и прохожего получил мужчина в Харькове
23.12.2024, 18:48
Новости Харькова — главное за 23.12: погибшие и пострадавшая в пожарах, фронт
Новости Харькова — главное за 23.12: погибшие и пострадавшая в пожарах, фронт
23.12.2024, 16:56
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
23.12.2024, 11:08
Около семи дней воюют россияне на Харьковском направлении, в потом пропадают
Около семи дней воюют россияне на Харьковском направлении, в потом пропадают
23.12.2024, 21:01

Новости по теме:

19:53
Прогноз погоды на 23 декабря в Харькове и области: туман, слабый дождь
16:00
Опасную погоду в Харькове и области ожидают вечером и ночью
21:55
Опасную погоду ожидают этой ночью на Харьковщине — предупреждение синоптиков
19:52
Прогноз погоды в Харькове и области 14 декабря: мороз и гололедица
22:02
Прогноз погоды на 13 декабря в Харькове и области: мороз и сильный ветер

Вы читали новость: «Прогноз погоды на Сочельник в Харькове и области: туман и тепло, словно осенью»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 19:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 24 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".