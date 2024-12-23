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Прогноз погоди на Святвечір у Харкові та області: туман і тепло, наче восени

Погода 19:50   23.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоди на Святвечір у Харкові та області: туман і тепло, наче восени

Прогноз погоди на завтра, 24 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

24 грудня: Хмарна погода.🌥

По області: Вночі невеликі опади🌧, вдень без істотних опадів🌤. Туман,🌫 видимість👀 200 – 500 м.

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 5° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

По місту: Вночі невеликі опади🌧, вдень без істотних опадів.🌤 Туман🌫, видимість👀 200 – 500 м.

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° тепла, вдень 3 – 5° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 19:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 24 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".