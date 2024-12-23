Пьяный водитель врезался в автомобиль в Харькове – патрульная полиция
Сообщения о ДТП на улице Ньютона в Харькове правоохранители получили 22 декабря около 15:00.
По данным Управления патрульной полиции, водитель автомобиля «ВАЗ» въехал в припаркованный автомобиль.
«Во время общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили гражданину пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения, однако он отказался. Также при проверке документов было установлено, что водитель лишен права управления таким транспортным средством», — отметили правоохранители.
Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) и административное постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУпАП.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водій, водитель, ДТП, патрульная полиция Харьковской области, пьяный, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о ДТП на улице Ньютона в Харькове правоохранители получили 22 декабря около 15:00.".