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Пьяный водитель врезался в автомобиль в Харькове – патрульная полиция

Происшествия 13:42   23.12.2024
Виктория Яковенко
Пьяный водитель врезался в автомобиль в Харькове – патрульная полиция Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Сообщения о ДТП на улице Ньютона в Харькове правоохранители получили 22 декабря около 15:00.

По данным Управления патрульной полиции, водитель автомобиля «ВАЗ» въехал в припаркованный автомобиль.

«Во время общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили гражданину пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения, однако он отказался. Также при проверке документов было установлено, что водитель лишен права управления таким транспортным средством», — отметили правоохранители.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) и административное постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУпАП.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 13:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о ДТП на улице Ньютона в Харькове правоохранители получили 22 декабря около 15:00.".