Пьяный водитель врезался в автомобиль в Харькове – патрульная полиция

Сообщения о ДТП на улице Ньютона в Харькове правоохранители получили 22 декабря около 15:00.

По данным Управления патрульной полиции, водитель автомобиля «ВАЗ» въехал в припаркованный автомобиль.

«Во время общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили гражданину пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения, однако он отказался. Также при проверке документов было установлено, что водитель лишен права управления таким транспортным средством», — отметили правоохранители.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) и административное постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУпАП.