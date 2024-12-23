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П’яний водій врізався в припарковане авто в Харкові – патрульна поліція

Події 13:42   23.12.2024
Вікторія Яковенко
П’яний водій врізався в припарковане авто в Харкові – патрульна поліція Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Повідомлення про ДТП на вулиці Ньютона у Харкові правоохоронці отримали 22 грудня близько 15:00.

За даними Управління патрульної поліції, водій автомобіля «ВАЗ» в’їхав у припарковане авто.

«Під час спілкування патрульні виявили у керманича ознаки алкогольного спʼяніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд на стан сп’яніння, однак він відмовився. Також під час перевірки документів було встановлено, що водій позбавлений права керування таким транспортним засобом», – зазначили правоохоронці.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року) та адміністративну постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 13:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про ДТП на вулиці Ньютона у Харкові правоохоронці отримали 22 грудня близько 15:00.".