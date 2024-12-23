П’яний водій врізався в припарковане авто в Харкові – патрульна поліція
Повідомлення про ДТП на вулиці Ньютона у Харкові правоохоронці отримали 22 грудня близько 15:00.
За даними Управління патрульної поліції, водій автомобіля «ВАЗ» в’їхав у припарковане авто.
«Під час спілкування патрульні виявили у керманича ознаки алкогольного спʼяніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд на стан сп’яніння, однак він відмовився. Також під час перевірки документів було встановлено, що водій позбавлений права керування таким транспортним засобом», – зазначили правоохоронці.
Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року) та адміністративну постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.
Читайте також: Жінка загинула у ДТП у Салтівському районі Харкова (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: водій, ДТП, патрульная полиция Харьковской области, пьяный, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «П’яний водій врізався в припарковане авто в Харкові – патрульна поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 13:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про ДТП на вулиці Ньютона у Харкові правоохоронці отримали 22 грудня близько 15:00.".