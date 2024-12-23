П’яний водій врізався в припарковане авто в Харкові – патрульна поліція

Повідомлення про ДТП на вулиці Ньютона у Харкові правоохоронці отримали 22 грудня близько 15:00.

За даними Управління патрульної поліції, водій автомобіля «ВАЗ» в’їхав у припарковане авто.

«Під час спілкування патрульні виявили у керманича ознаки алкогольного спʼяніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд на стан сп’яніння, однак він відмовився. Також під час перевірки документів було встановлено, що водій позбавлений права керування таким транспортним засобом», – зазначили правоохоронці.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року) та адміністративну постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.