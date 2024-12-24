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Что пообещал новый руководитель Управления ООН в Украине, рассказал Синегубов

Украина 11:48   24.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Что пообещал новый руководитель Управления ООН в Украине, рассказал Синегубов

Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарфона, с новым глава Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине обсудили четыре направления для сотрудничества.

Поддержка ВПО, восстановление региона после обстрелов, разминирование и децентрализация энергосистемы – основные темы, которые обсудили на встрече. Синегубов отметил, что на данный момент в регионе проживают 530 тысяч переселенцев, 200 тысяч из них – в Харькове.

«Ну и кроме того, мы должны обустраивать новые места для людей, которые имеют инвалидность, которые ограничены в своем передвижении. Поскольку здесь требуются специальные помещения, специальная инклюзия и т.д. А таких людей у ​​нас насчитываем около 700. Поэтому, конечно, потребность достаточно высокая и мы сейчас уже нашли места в территориальных наших громадах. И, конечно, мы должны привлекать международную поддержку, и это мы вчера также проговаривали для обустройства таких мест для таких людей. То есть, традиционно, люди уязвимых категорий населения нуждаются в наибольшем нашем внимании и наибольшей нашей поддержке», – сказал начальник ХОВА.

Он также прокомментировал и еще одну тему встречи – восстановление региона.

«Ну, с одной стороны, да, мы должны все отстраивать, в отстройке должны концентрироваться, конечно, на более безопасных территориях. Однако все равно масштабы разрушений у нас велики. Из деоккупированных территорий, наверное, в Украине больше всего. У нас разрушены более 15 тысяч частных домохозяйств и 8 тысяч многоэтажек, многоквартирных жилых домов. Часть мы отстроили, конечно, благодаря поддержке президента и правительства. Сейчас у нас так же в очереди еще около 80 проектов, а это почти 80 многоквартирных домов, которые мы должны отстроить. Это и Дергачи Харьковского района, и Изюм тот же, и Старый Салтов, и там Балаклея и т.д. И, конечно, что люди ждут, чтобы вернуться в свои дома. Мы проводили социологические исследования по области. Вопрос жилья, наверное, это первый вопрос после безопасности, который стоит перед нашими людьми», – добавил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 11:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарфона, с новым глава Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине обсудили четыре направления для сотрудничества.".