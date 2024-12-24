Що пообіцяв новий керівник Управління ООН в Україні, розповів Синєгубов

Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарфону, з новим головою Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні обговорили чотири напрямки для співпраці.

Підтримка ВПО, відновлення регіону після обстрілів, розмінування та децентралізація енергосистеми – основні теми, які обговорили на зустрічі. Синєгубов зазначив, що наразі в регіоні проживає 530 тисяч переселенців, 200 тисяч із них – у Харкові.

“Ну і, крім того, ми маємо облаштовувати нові місця для людей, які мають інвалідність, які обмежені у своєму пересуванні. Оскільки тут потрібні спеціальні приміщення, спеціальна інклюзія тощо. А таких людей у нас наразі нараховуємо біля 700. Тому, звичайно, потреба досить висока і ми зараз вже віднайшли місця у територіальних наших громадах. І, звичайно, ми маємо залучати міжнародну підтримку і це ми вчора так само проговорювали для облаштування таких місць для таких людей. Тобто, традиційно люди вразливої категорії населення потребують найбільшої нашої уваги і найбільшої нашої підтримки”, – сказав начальник ХОВА.

Він також прокоментував ще одну тему зустрічі – відновлення регіону.

“Ну, з одного боку, так, ми маємо все відбудовувати, відбудовувати маємо концентрувати, звичайно, на більш безпечних територіях. Однак все одно масштаби руйнувань у нас великі. З деокупованих фактично територій, напевно, в Україні найбільше. У нас зруйновано більше 15 тисяч приватних домогосподарств і 8 тисяч багатоповерхівок, багатоквартирних житлових будинків. Частину ми відбудували, звичайно, завдяки підтримці президента і уряду. Наразі у нас, так само, в черзі ще близько 80 проєктів, а це майже 80 багатоквартирних будинків, які ми маємо відбудувати. Це і Дергачі Харківського району, і Ізюм той самий, і Старий Салтів, і там Балаклія тощо. І, звичайно, що люди чекають, щоб повернутися до своїх осель. Ми, відповідно, проводили соціологічні дослідження по області. Питання житла, напевно, це найперше питання після безпеки, яке стоїть перед нашими людьми“, – додав Синєгубов.