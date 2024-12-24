Как будет работать Харьковский зоопарк 31 декабря и 1 января

В новогодние праздники Харьковский зоопарк меняет режим работы.

В частности, 31 декабря зоопарк будет работать на вход с 9:00 до 12:00. На выход – до 13:00. А 1 января зоопарк будет открыт на вход – с 12:00 до 16:00. На выход – до 17:00.

«Учтите это, планируя визит в зоосад. С наступающими праздниками! Счастливого Нового года!», — говорится в сообщении.