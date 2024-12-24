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Как будет работать Харьковский зоопарк 31 декабря и 1 января

Общество 13:42   24.12.2024
Виктория Яковенко
Как будет работать Харьковский зоопарк 31 декабря и 1 января Фото: КО «Харьковский зоопарк»

В новогодние праздники Харьковский зоопарк меняет режим работы.

В частности, 31 декабря зоопарк будет работать на вход с 9:00 до 12:00. На выход – до 13:00. А 1 января зоопарк будет открыт на вход – с 12:00 до 16:00. На выход – до 17:00.

«Учтите это, планируя визит в зоосад. С наступающими праздниками! Счастливого Нового года!», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 13:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В новогодние праздники Харьковский зоопарк меняет режим работы.".