Как будет работать Харьковский зоопарк 31 декабря и 1 января
Фото: КО «Харьковский зоопарк»
В новогодние праздники Харьковский зоопарк меняет режим работы.
В частности, 31 декабря зоопарк будет работать на вход с 9:00 до 12:00. На выход – до 13:00. А 1 января зоопарк будет открыт на вход – с 12:00 до 16:00. На выход – до 17:00.
«Учтите это, планируя визит в зоосад. С наступающими праздниками! Счастливого Нового года!», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В новогодние праздники Харьковский зоопарк меняет режим работы.".