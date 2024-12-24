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Як працюватиме Харківський зоопарк 31 грудня й 1 січня

Суспільство 13:42   24.12.2024
Вікторія Яковенко
Як працюватиме Харківський зоопарк 31 грудня й 1 січня Фото: КО “Харківський зоопарк”

На новорічні свята Харківський зоопарк змінює режим роботи.

Зокрема, 31 грудня зоопарк працюватиме на вхід з 9:00 до 12:00. На вихід – до 13:00. А 1 січня зоопарк буде відчинений на вхід – з 12:00 до 16:00. На вихід – до 17:00.

«Врахуйте це, плануючи візит до зоосаду. З прийдешніми святами! Щасливого Нового року!», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 13:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На новорічні свята Харківський зоопарк змінює режим роботи.".