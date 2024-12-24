Як працюватиме Харківський зоопарк 31 грудня й 1 січня

На новорічні свята Харківський зоопарк змінює режим роботи.

Зокрема, 31 грудня зоопарк працюватиме на вхід з 9:00 до 12:00. На вихід – до 13:00. А 1 січня зоопарк буде відчинений на вхід – з 12:00 до 16:00. На вихід – до 17:00.

«Врахуйте це, плануючи візит до зоосаду. З прийдешніми святами! Щасливого Нового року!», – йдеться у повідомленні.