Як працюватиме Харківський зоопарк 31 грудня й 1 січня
Фото: КО “Харківський зоопарк”
На новорічні свята Харківський зоопарк змінює режим роботи.
Зокрема, 31 грудня зоопарк працюватиме на вхід з 9:00 до 12:00. На вихід – до 13:00. А 1 січня зоопарк буде відчинений на вхід – з 12:00 до 16:00. На вихід – до 17:00.
«Врахуйте це, плануючи візит до зоосаду. З прийдешніми святами! Щасливого Нового року!», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 13:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На новорічні свята Харківський зоопарк змінює режим роботи.".