Live
  • Ср 25.12.2024
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.99
  • EUR 43.63

Что пострадало в Харькове в результате ударов РФ, сообщил Терехов (фото)

Происшествия 14:04   25.12.2024
Виктория Яковенко
Что пострадало в Харькове в результате ударов РФ, сообщил Терехов (фото) Фото: пресс-служба ХГС

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, несмотря на то, что основной целью российских атак были тепловые и энергетические объекты, пострадали и жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

По его данным, в результате атаки пострадали 74 здания, выбиты 840 окон.

«Обследование еще продолжается, но параллельно мы уже приступили к восстановительным работам — закрыто около 35% контуров», — отметил городской голова.

Последствия вражеских ударов в Киевском, Салтовском и Немышлянском районах устраняют 120 коммунальщиков, привлечены шесть единиц спецтехники, рассказали в КП «Харьковблагоустройство».

«Они убирают битые стекла, рамы от окон и другой габаритный мусор», — добавили в КП.

удар Харьков
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
удар Харьков
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
удар Харьков
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
удар Харьков
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
удар Харьков
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Напомним, первые взрывы прозвучали в городе около 06:00. По данным Харьковской областной прокуратуры, под вражескими ударами находились Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Пострадали шесть жителей: пять мужчин и женщина. Предварительно, по Салтовскому району ударили ракеты типа С-400, по Немышлянскому — Х-35. Также около 8:30 ударный вражеский БпЛА попал в частный жилищный сектор в Основянском районе. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Для нас, такая, критическая ситуация»: Синегубов о Харькове после обстрела
«Для нас, такая, критическая ситуация»: Синегубов о Харькове после обстрела
25.12.2024, 11:39
Куда утром «прилетело» и чем били по Харькову, рассказали в ХОВА
Куда утром «прилетело» и чем били по Харькову, рассказали в ХОВА
25.12.2024, 10:55
Что пострадало в Харькове в результате ударов РФ, сообщил Терехов (фото)
Что пострадало в Харькове в результате ударов РФ, сообщил Терехов (фото)
25.12.2024, 14:04
Новости Харькова — главное за 25.12: комбинированная атака РФ, пострадавшие
Новости Харькова — главное за 25.12: комбинированная атака РФ, пострадавшие
25.12.2024, 14:10
РФ атаковала Украину ракетами и «Шахедами»: сбито 113 целей, что известно
РФ атаковала Украину ракетами и «Шахедами»: сбито 113 целей, что известно
25.12.2024, 12:50
Половина Харькова осталась без тепла и света после «прилетов»: что сейчас
Половина Харькова осталась без тепла и света после «прилетов»: что сейчас
25.12.2024, 14:31

Новости по теме:

13:05
«Средств не хватает» — Терехов рассказал о восстановлении Харькова в 2025-м
14:50
Утвердили список домов, которые снесут в Харькове: адреса
16:09
Сколько домов в Харькове не восстановят и что будет вместо, сообщил Терехов
10:05
Терехов: 160 тысяч харьковчан остались без квартир, как будут отстраивать дома
16:26
Терехов опроверг информацию о сносе трех домов в центре Харькова

Вы читали новость: «Что пострадало в Харькове в результате ударов РФ, сообщил Терехов (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 14:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, несмотря на то, что основной целью российских атак были тепловые и энергетические объекты, пострадали и жилые дома.".