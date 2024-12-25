Что пострадало в Харькове в результате ударов РФ, сообщил Терехов (фото)

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, несмотря на то, что основной целью российских атак были тепловые и энергетические объекты, пострадали и жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

По его данным, в результате атаки пострадали 74 здания, выбиты 840 окон.

«Обследование еще продолжается, но параллельно мы уже приступили к восстановительным работам — закрыто около 35% контуров», — отметил городской голова.

Последствия вражеских ударов в Киевском, Салтовском и Немышлянском районах устраняют 120 коммунальщиков, привлечены шесть единиц спецтехники, рассказали в КП «Харьковблагоустройство».

«Они убирают битые стекла, рамы от окон и другой габаритный мусор», — добавили в КП.

Напомним, первые взрывы прозвучали в городе около 06:00. По данным Харьковской областной прокуратуры, под вражескими ударами находились Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Пострадали шесть жителей: пять мужчин и женщина. Предварительно, по Салтовскому району ударили ракеты типа С-400, по Немышлянскому — Х-35. Также около 8:30 ударный вражеский БпЛА попал в частный жилищный сектор в Основянском районе. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе.