Що постраждало у Харкові внаслідок ударів РФ, повідомив Терехов (фото)

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, попри те, що основною ціллю російських атак були теплові та енергетичні об’єкти постраждали й житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

За його даними, внаслідок атаки постраждали 74 будівлі, вибито 840 вікон.

«Обстеження ще триває, але паралельно ми вже розпочали відновлювальні роботи — закрито близько 35% контурів», – зазначив міський голова.

Наслідки ворожих ударів у Київському, Салтівському, Немишлянському районах усувають 120 комунальників, залучено шість одиниць спецтехніки, розповіли в КП «Харківблагоустрій».

«Вони прибирають бите скло, рами від вікон та інше габаритне сміття», – додали у КП.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали у місті близько 06:00. За даними Харківської обласної прокуратури, під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шість мешканців: п’ять чоловіків та жінка. Попередньо, по Салтівському району вдарили ракети типу С-400, по Немишлянському — Х-35. Також близько 8:30 ударний ворожий БпЛА влучив у приватний житловий сектор в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі.