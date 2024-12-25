Що постраждало у Харкові внаслідок ударів РФ, повідомив Терехов (фото)
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, попри те, що основною ціллю російських атак були теплові та енергетичні об’єкти постраждали й житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
За його даними, внаслідок атаки постраждали 74 будівлі, вибито 840 вікон.
«Обстеження ще триває, але паралельно ми вже розпочали відновлювальні роботи — закрито близько 35% контурів», – зазначив міський голова.
Наслідки ворожих ударів у Київському, Салтівському, Немишлянському районах усувають 120 комунальників, залучено шість одиниць спецтехніки, розповіли в КП «Харківблагоустрій».
«Вони прибирають бите скло, рами від вікон та інше габаритне сміття», – додали у КП.
Нагадаємо, перші вибухи пролунали у місті близько 06:00. За даними Харківської обласної прокуратури, під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шість мешканців: п’ять чоловіків та жінка. Попередньо, по Салтівському району вдарили ракети типу С-400, по Немишлянському — Х-35. Також близько 8:30 ударний ворожий БпЛА влучив у приватний житловий сектор в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 14:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, попри те, що основною ціллю російських атак були теплові та енергетичні об’єкти постраждали й житлові будинки.".