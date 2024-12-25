На Харьковщине возле храмов дежурят копы: они обратились к жителям в Рождество

25 декабря на Харьковщине правоохранители усилили патрулирование вблизи культовых сооружений во время проведения праздничных богослужений.

«Полиция призывает граждан не нарушать публичный порядок, соблюдать комендантский час и нормы действующего законодательства, а также не игнорировать сигналы «воздушная тревога» даже во время богослужений», — обратились в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также жителей просят сообщать о фактах совершения преступлений или правонарушений, выявлении подозрительных предметов, в том числе в общественных местах, на линию «102».