На Харьковщине возле храмов дежурят копы: они обратились к жителям в Рождество
Фото: ГУНП в Харьковской области
25 декабря на Харьковщине правоохранители усилили патрулирование вблизи культовых сооружений во время проведения праздничных богослужений.
«Полиция призывает граждан не нарушать публичный порядок, соблюдать комендантский час и нормы действующего законодательства, а также не игнорировать сигналы «воздушная тревога» даже во время богослужений», — обратились в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Также жителей просят сообщать о фактах совершения преступлений или правонарушений, выявлении подозрительных предметов, в том числе в общественных местах, на линию «102».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: полиция, Рождество, харьковщина, храмы;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 12:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 декабря на Харьковщине правоохранители усилили патрулирование вблизи культовых сооружений во время проведения праздничных богослужений.".