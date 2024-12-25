На Харківщині біля храмів чергують копи: вони звернулися до жителів у Різдво

25 грудня на Харківщині правоохоронці посилили патрулювання поблизу культових споруд під час проведення святкових богослужінь.

«Поліція закликає громадян не порушувати публічний порядок, дотримуватися комендантської години та норм чинного законодавства, а також не ігнорувати сигнали «повітряна тривога» навіть під час богослужінь», – звернулись в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також жителів просять повідомляти про факти скоєння злочинів або правопорушень, виявлення підозрілих предметів, в тому числі у громадських місцях, на лінію «102».