На Харківщині біля храмів чергують копи: вони звернулися до жителів у Різдво
Фото: ГУНП в Харківській області
25 грудня на Харківщині правоохоронці посилили патрулювання поблизу культових споруд під час проведення святкових богослужінь.
«Поліція закликає громадян не порушувати публічний порядок, дотримуватися комендантської години та норм чинного законодавства, а також не ігнорувати сигнали «повітряна тривога» навіть під час богослужінь», – звернулись в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Також жителів просять повідомляти про факти скоєння злочинів або правопорушень, виявлення підозрілих предметів, в тому числі у громадських місцях, на лінію «102».
Читайте також: Парад різдвяних трамваїв у центрі Харкова: як це було (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: поліція, Рождество, харківщина, храмы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині біля храмів чергують копи: вони звернулися до жителів у Різдво»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 12:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 грудня на Харківщині правоохоронці посилили патрулювання поблизу культових споруд під час проведення святкових богослужінь.".