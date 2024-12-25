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На Харківщині біля храмів чергують копи: вони звернулися до жителів у Різдво

Суспільство 12:25   25.12.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині біля храмів чергують копи: вони звернулися до жителів у Різдво Фото: ГУНП в Харківській області

25 грудня на Харківщині правоохоронці посилили патрулювання поблизу культових споруд під час проведення святкових богослужінь.

«Поліція закликає громадян не порушувати публічний порядок, дотримуватися комендантської години та норм чинного законодавства, а також не ігнорувати сигнали «повітряна тривога» навіть під час богослужінь», – звернулись в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також жителів просять повідомляти про факти скоєння злочинів або правопорушень, виявлення підозрілих предметів, в тому числі у громадських місцях, на лінію «102».

полиция Рождество Харьков
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 12:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 грудня на Харківщині правоохоронці посилили патрулювання поблизу культових споруд під час проведення святкових богослужінь.".