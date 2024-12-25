Live
  • Ср 25.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.99
  • EUR 43.63

Прогноз погоды на 26 декабря в Харькове и области: ночью лёгкий мороз

Погода 20:38   25.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 26 декабря в Харькове и области: ночью лёгкий мороз МГ «Объектив»

Прогноз погоды на завтра, 26 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем ​​от 1° мороза❄️ до 4° тепла.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза❄️, днем ​​0 — 2° тепла.

Читайте также: Почему Харьков, Киев, Днепр после удара сегодня на грани блекаута — прогноз

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Для нас, такая, критическая ситуация»: Синегубов о Харькове после обстрела
«Для нас, такая, критическая ситуация»: Синегубов о Харькове после обстрела
25.12.2024, 11:39
Куда утром «прилетело» и чем били по Харькову, рассказали в ХОВА
Куда утром «прилетело» и чем били по Харькову, рассказали в ХОВА
25.12.2024, 10:55
Почему Харьков, Киев, Днепр после удара сегодня на грани блекаута — прогноз
Почему Харьков, Киев, Днепр после удара сегодня на грани блекаута — прогноз
25.12.2024, 19:07
Женщина погибла утром на Харьковщине из-за обстрела РФ
Женщина погибла утром на Харьковщине из-за обстрела РФ
25.12.2024, 12:32
Новости Харькова — главное за 25.12: комбинированная атака РФ, пострадавшие
Новости Харькова — главное за 25.12: комбинированная атака РФ, пострадавшие
25.12.2024, 19:55
Прогноз погоды на 26 декабря в Харькове и области: ночью лёгкий мороз
Прогноз погоды на 26 декабря в Харькове и области: ночью лёгкий мороз
25.12.2024, 20:38

Новости по теме:

19:50
Прогноз погоды на Сочельник в Харькове и области: туман и тепло, словно осенью
19:53
Прогноз погоды на 23 декабря в Харькове и области: туман, слабый дождь
16:00
Опасную погоду в Харькове и области ожидают вечером и ночью
21:55
Опасную погоду ожидают этой ночью на Харьковщине — предупреждение синоптиков
19:52
Прогноз погоды в Харькове и области 14 декабря: мороз и гололедица

Вы читали новость: «Прогноз погоды на 26 декабря в Харькове и области: ночью лёгкий мороз»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 20:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 26 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".