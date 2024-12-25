Прогноз погоды на 26 декабря в Харькове и области: ночью лёгкий мороз

Прогноз погоды на завтра, 26 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем ​​от 1° мороза❄️ до 4° тепла.

По городу: Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза❄️, днем ​​0 — 2° тепла.