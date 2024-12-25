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Прогноз погоди на 26 грудня у Харкові та області: вночі легкий мороз

Погода 20:38   25.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 26 грудня у Харкові та області: вночі легкий мороз

Прогноз погоди на завтра, 26 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤.

Вітер північно – східний↙️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень від 1° морозу❄️ до 4° тепла.

По місту: Без істотних опадів🌤.

Вітер північно – східний↙️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 2° морозу❄️, вдень 0 – 2° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 20:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 26 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".