Прогноз погоди на 26 грудня у Харкові та області: вночі легкий мороз

Прогноз погоди на завтра, 26 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤.

Вітер північно – східний↙️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень від 1° морозу❄️ до 4° тепла.

По місту: Без істотних опадів🌤.

Вітер північно – східний↙️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 2° морозу❄️, вдень 0 – 2° тепла.