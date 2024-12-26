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ГШ: дважды атаковал враг на Харьковском направлении, шесть раз – на Купянском

Фронт 16:54   26.12.2024
Виктория Яковенко
ГШ: дважды атаковал враг на Харьковском направлении, шесть раз – на Купянском Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении сегодня произошло два боя в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Шесть штурмов отбивали украинские воины вблизи Западного, Лозовой и Кругляковки на Купянском направлении, два боя продолжаются.

Также ВС РФ обстреляли Возрожденовское и ударили НАРами по селу Гранов на Харьковщине.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении сегодня произошло два боя в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".