ГШ: дважды атаковал враг на Харьковском направлении, шесть раз – на Купянском
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении сегодня произошло два боя в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Шесть штурмов отбивали украинские воины вблизи Западного, Лозовой и Кругляковки на Купянском направлении, два боя продолжаются.
Также ВС РФ обстреляли Возрожденовское и ударили НАРами по селу Гранов на Харьковщине.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, война, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 16:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении сегодня произошло два боя в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".