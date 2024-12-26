ГШ: дважды атаковал враг на Харьковском направлении, шесть раз – на Купянском

На Харьковском направлении сегодня произошло два боя в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Шесть штурмов отбивали украинские воины вблизи Западного, Лозовой и Кругляковки на Купянском направлении, два боя продолжаются.

Также ВС РФ обстреляли Возрожденовское и ударили НАРами по селу Гранов на Харьковщине.