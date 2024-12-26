ГШ: двічі атакувала РФ на Харківському напрямку, шість разів – на Куп’янському
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бої в районах Вовчанська та Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Шість штурмових дій окупантів відбивали українські воїни поблизу Западного, Лозової та Кругляківки на Куп’янському напрямку, два бої тривають.
Також ЗС РФ обстріляли Відродженське та вдарили НАРами по селу Гранів на Харківщині.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: бои, війна, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 16:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бої в районах Вовчанська та Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".