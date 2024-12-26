ГШ: двічі атакувала РФ на Харківському напрямку, шість разів – на Куп’янському

На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бої в районах Вовчанська та Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Шість штурмових дій окупантів відбивали українські воїни поблизу Западного, Лозової та Кругляківки на Куп’янському напрямку, два бої тривають.

Також ЗС РФ обстріляли Відродженське та вдарили НАРами по селу Гранів на Харківщині.