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Действующим сотрудникам подозрения не объявляли – заявление Харьковского ОТЦК

Происшествия 20:46   27.12.2024
Оксана Якушко
Действующим сотрудникам подозрения не объявляли – заявление Харьковского ОТЦК

Харьковский ОТЦК отреагировал на сообщения об обысках у его сотрудников.

«В сети распространяется информация о якобы выявленных фактах злоупотребления властью со стороны должностных лиц РТЦК и СП в Харькове, а также сообщается, что продолжается соответствующее досудебное расследование. Сообщаем – действующим военнослужащим и работникам РТЦК и СП Харькова и области пока подозрений не объявляли», — подчеркнули в ОТЦК.

Все ТЦК и СП продолжают выполнять задачи в полном составе.  Информация о реальных фигурантах досудебного расследования в Харьковском ОТЦК и СП отсутствует.

Ранее сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о расследовании в отношении сотрудников РТЦК и ВВК, подозреваемых в «помощи» уклонистам.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 20:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский ОТЦК отреагировал на сообщения об обысках у его сотрудников.".