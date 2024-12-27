Действующим сотрудникам подозрения не объявляли – заявление Харьковского ОТЦК
Харьковский ОТЦК отреагировал на сообщения об обысках у его сотрудников.
«В сети распространяется информация о якобы выявленных фактах злоупотребления властью со стороны должностных лиц РТЦК и СП в Харькове, а также сообщается, что продолжается соответствующее досудебное расследование. Сообщаем – действующим военнослужащим и работникам РТЦК и СП Харькова и области пока подозрений не объявляли», — подчеркнули в ОТЦК.
Все ТЦК и СП продолжают выполнять задачи в полном составе. Информация о реальных фигурантах досудебного расследования в Харьковском ОТЦК и СП отсутствует.
Ранее сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о расследовании в отношении сотрудников РТЦК и ВВК, подозреваемых в «помощи» уклонистам.
Читайте также: Без газа останется один из районов Харькова за два дня до Нового года: адреса
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обыск, Харьков, Харьковский ОТЦК;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Действующим сотрудникам подозрения не объявляли – заявление Харьковского ОТЦК»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 20:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский ОТЦК отреагировал на сообщения об обысках у его сотрудников.".