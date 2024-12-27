Діючим працівникам підозру не оголошували – заява Харківського ОТЦК
Харківський ОТЦК відреагував на повідомлення про обшуки його співробітників.
«У мережі поширюється інформація про начебто виявлені факти зловживання владою з боку посадових осіб РТЦК та СП у Харкові, а також повідомляється, що триває відповідне досудове розслідування. Повідомляємо – діючим військовослужбовцям та працівникам РТЦК та СП Харкова та області наразі підозр не оголошували», – підкреслили в ОТЦК.
Всі ТЦК та СП продовжують виконувати завдання у повному складі відповідно до визначених завдань. Інформація про реальних фігурантів досудового розслідування у Харківському ОТЦК та СП відсутня.
Раніше повідомив начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про розслідування стосовно співробітників ОТЦК і ВЛК, підозрюваних у «допомозі» ухилянтам.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 20:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський ОТЦК відреагував на повідомлення про обшуки його співробітників.".