Діючим працівникам підозру не оголошували – заява Харківського ОТЦК

Харківський ОТЦК відреагував на повідомлення про обшуки його співробітників.

«У мережі поширюється інформація про начебто виявлені факти зловживання владою з боку посадових осіб РТЦК та СП у Харкові, а також повідомляється, що триває відповідне досудове розслідування. Повідомляємо – діючим військовослужбовцям та працівникам РТЦК та СП Харкова та області наразі підозр не оголошували», – підкреслили в ОТЦК.

Всі ТЦК та СП продовжують виконувати завдання у повному складі відповідно до визначених завдань. Інформація про реальних фігурантів досудового розслідування у Харківському ОТЦК та СП відсутня.

Раніше повідомив начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про розслідування стосовно співробітників ОТЦК і ВЛК, підозрюваних у «допомозі» ухилянтам.