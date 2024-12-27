Дорогой электро Rolls-Royce купил бизнесмен из Харькова во время войны – УП 📹
Более десяти украинцев купили новый электрический Rolls-Royce Spectre стоимостью более полумиллиона евро, сообщает «Украинская правда».
Spectre – первый электромобиль компании Rolls-Royce, который начали производить в 2023 году.
Мужчина, похожий на харьковского застройщика Егора Масленникова, на новом «Роллс-Ройс Спектр» в этом году приехал под казино «Монте-Карло», сообщает УП.
Авто зарегистрировано в июне этого года на жену застройщика Масленникову Ольгу, которая, по информации источников в налоговой УП, за этот год получила 689 337 гривен официального дохода как ФОБ.
И, похоже, нет официальных доходов на столь ценное приобретение.
Автомобиль несколько раз фиксировали в Киеве.
14 июня автомобиль был зарегистрирован. И 15 июня, на следующий день, Роллс-Ройс пересек государственную границу Украины с Польшей и больше не возвращался. Следующие фото, сделанные в Монако, датированы Днем Независимости Украины.
По информации собеседников «Украинской правды», в правоохранительных органах строительные предприятия, к которым имеет отношение семья Масленниковых, фигурируют в ряде уголовных производств.
В частности, исследуются факты самопроизвольного захвата земельных участков на территории Харькова с внесением заведомо ложных сведений в официальные документы.
Видео: УП
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: авто, автомобиль, война, Егор Масленников, машина;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 21:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более десяти украинцев купили новый электрический Rolls-Royce Spectre стоимостью более полумиллиона евро, сообщает «Украинская правда».".