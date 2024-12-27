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Коштовний електро Rolls-Royce купив бізнесмен із Харкова під час війни – УП 📹

Суспільство 21:39   27.12.2024
Оксана Якушко
Коштовний електро Rolls-Royce купив бізнесмен із Харкова під час війни – УП 📹

Понад десять українців купили новий електричний Rolls-Royce Spectre вартістю понад півмільйона євро, повідомляє «Українська правда».

Spectre – це перший електромобіль компанії Rolls-Royce, який почали виробляти в 2023 році.

Чоловік, схожий на харківського забудовника Єгора Масленікова на новому “Роллс-Ройс Спектр” цього року приїхав під казино “Монте-Карло”, повідомляє УП.

Авто зареєстроване в червні цього року на дружину забудовника Масленікову Ольгу, яка, за інформацією джерел УПУ податковій, за цей рік отримала 689 337 гривень офіційного доходу як ФОБ.

І, схоже, немає офіційних доходів на таке коштовне придбання.

Авто декілька разів фіксували в Києві.

14 червня авто було зареєстровано. І 15 червня, наступного дня, “Роллс-Ройс” перетнув державний кордон України з Польщею і більше не повертався. Наступні фото, зроблені в Монако, датовані Днем Незалежності України.

За інформацією співрозмовників “Української правди”, у правоохоронних органах будівельні підприємства, до яких має стосунок родина Масленікових, фігурують у низці кримінальних проваджень.

Зокрема, досліджуються факти самовільного захоплення земельних ділянок на території Харкова із внесенням завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи.

Відео: УП

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 21:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад десять українців купили новий електричний Rolls-Royce Spectre вартістю понад півмільйона євро, повідомляє «Українська правда».".