Восемь лет тюрьмы получил гауляйтер Харьковского района – СБУ

Заочно приговорили депутата в Харьковской области, который во время оккупации поселка Казачья Лопань добровольно сотрудничал с россиянами.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, в прошлом фигурант дважды был депутатом от запрещенной сейчас «Партии регионов». Уже после начала российской агрессии против Украины он основал бизнес в Белгороде, где занимался производственной деятельностью и платил налоги в бюджет РФ.

«В июле 2022 года злоумышленник по собственному согласию был назначен россиянами на должность и.о. главы временной гражданской администрации Харьковского района, которая размещалась в поселке Казачья Лопань», — добавили в СБУ.

С июля по сентябрь фигурант регулярно проводил совещания с руководителями предприятий и учреждений, а также выполнял другие организационно-распорядительные функции. Кроме того, гауляйтер выступал перед камерами российских пропагандистов, распространяя кремлевские нарративы, направленные на дискредитацию ВСУ, отметили правоохранители.

За день до деоккупации поселка мужчина сбежал в РФ.

Суд заочно признал его виновным по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность) и назначил ему 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме этого, ему запрещено занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанные с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 12 лет.