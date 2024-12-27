Восемь лет тюрьмы получил гауляйтер Харьковского района – СБУ
Заочно приговорили депутата в Харьковской области, который во время оккупации поселка Казачья Лопань добровольно сотрудничал с россиянами.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, в прошлом фигурант дважды был депутатом от запрещенной сейчас «Партии регионов». Уже после начала российской агрессии против Украины он основал бизнес в Белгороде, где занимался производственной деятельностью и платил налоги в бюджет РФ.
«В июле 2022 года злоумышленник по собственному согласию был назначен россиянами на должность и.о. главы временной гражданской администрации Харьковского района, которая размещалась в поселке Казачья Лопань», — добавили в СБУ.
С июля по сентябрь фигурант регулярно проводил совещания с руководителями предприятий и учреждений, а также выполнял другие организационно-распорядительные функции. Кроме того, гауляйтер выступал перед камерами российских пропагандистов, распространяя кремлевские нарративы, направленные на дискредитацию ВСУ, отметили правоохранители.
За день до деоккупации поселка мужчина сбежал в РФ.
Суд заочно признал его виновным по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность) и назначил ему 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Кроме этого, ему запрещено занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанные с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 12 лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гауляйтер, колаборант, коллаборант, приговор, СБУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 16:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заочно приговорили депутата в Харьковской области, который во время оккупации поселка Казачья Лопань добровольно сотрудничал с россиянами.".