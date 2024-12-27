Вісім років тюрми отримав гауляйтер Харківського району – СБУ

Заочно засудили депутата на Харківщині, який під час окупації селища Козача Лопань добровільно співпрацював з росіянами.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, у минулому фігурант двічі був депутатом від забороненої нині «Партії регіонів». Вже після початку російської агресії проти України, він заснував бізнес у Бєлгороді, де займався виробничою діяльністю та сплачував податки до бюджету РФ.

«У липні 2022 року зловмисник з власної згоди був призначений росіянами на посаду в.о. голови тимчасової цивільної адміністрації Харківського району, яка розміщувалася в селищі Козача Лопань», – додали в СБУ.

З липня до вересня фігурант регулярно проводив наради з керівниками підприємств та установ, а також виконував інші організаційно-розпорядчі функції. Крім цього, гауляйтер виступав перед камерами російських пропагандистів, розповсюджуючи кремлівські наративи, спрямовані на дискредитацію ЗСУ, зазначили правоохоронці.

Напередодні деокупації селища чоловік втік до РФ.

Суд заочно визнав його винним за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) та призначив йому 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Окрім цього, йому заборонено обiймати посади в органах державної влади, державного у правлiння , мiсцевого самоврядування, пов’язанi з наданням публiчних послуг, виконанням органiзацiйно-розпорядчих та адмiнiстративно-господарських функцiй строком на 12 рокiв.