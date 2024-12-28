Два боя идут на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00
В вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 сообщили об оперативной ситуации на Харьковском и Купянском направлениях.
На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска, идет бой.
На Купянском направлении оккупанты один раз атаковали Силы обороны в районе Глушковки, бой продолжается.
В общем количество боев возросло до 82.
Напомним, МГ «Объектив» подготовила обзор событий фронта на Харьковщине зв неделю: оккупанты пытаются получить Купянск на Новый год. В ВСУ спрогнозировали, как долго продлится наступление. В Двуречной – активные боевые действия. Родственники захватчиков жалуются, что на Харьковщине оккупанты исчезают без вести за неделю. РФ устроила Харькову рождественский террор.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, бой, война, Генштаб ВСУ, зведення, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 16:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 сообщили об оперативной ситуации на Харьковском и Купянском направлениях.".