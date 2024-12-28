Два боя идут на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00

В вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 сообщили об оперативной ситуации на Харьковском и Купянском направлениях.

На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска, идет бой.

На Купянском направлении оккупанты один раз атаковали Силы обороны в районе Глушковки, бой продолжается.

В общем количество боев возросло до 82.

Напомним, МГ «Объектив» подготовила обзор событий фронта на Харьковщине зв неделю: оккупанты пытаются получить Купянск на Новый год. В ВСУ спрогнозировали, как долго продлится наступление. В Двуречной – активные боевые действия. Родственники захватчиков жалуются, что на Харьковщине оккупанты исчезают без вести за неделю. РФ устроила Харькову рождественский террор.