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Два боя идут на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00

Фронт 16:10   28.12.2024
Виктория Яковенко
Два боя идут на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

В вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 сообщили об оперативной ситуации на Харьковском и Купянском направлениях.

На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска, идет бой.

На Купянском направлении оккупанты один раз атаковали Силы обороны в районе Глушковки, бой продолжается.

В общем количество боев возросло до 82.

Напомним, МГ «Объектив» подготовила обзор событий фронта на Харьковщине зв неделю: оккупанты пытаются получить Купянск на Новый год. В ВСУ спрогнозировали, как долго продлится наступление. В Двуречной – активные боевые действия. Родственники захватчиков жалуются, что на Харьковщине оккупанты исчезают без вести за неделю. РФ устроила Харькову рождественский террор.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 16:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 сообщили об оперативной ситуации на Харьковском и Купянском направлениях.".