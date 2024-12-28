Два бої йдуть на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00 повідомили про оперативну ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках.

На Харківському напрямку супротивник один раз штурмував позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, йде бій.

На Куп’янському напрямку окупанти один раз атакували Сили оборони в районі Глушківки, бій триває.

Загалом кількість боїв зросла до 82.

Нагадаємо, МГ «Об’єктив» підготувала огляд подій фронту на Харківщині за тиждень: окупанти намагаються здобути Куп’янськ на Новий рік. У ЗСУ спрогнозували, як довго триватиме наступ. У Дворічній – активні бойові дії. Родички загарбників жаліються, що на Харківщині окупанти зникають безвісти за тиждень. РФ влаштувала Харкову різдвяний терор.