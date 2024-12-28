Финал «Холостяк-13»: избранницей Терена стала харьковчанка

Накануне, 27 декабря, отгремел финал проекта «Холостяк-13» на телеканале СТБ. Главный герой шоу – ветеран войны Александр Будько с позывным «Терен» – сделал свой выбор.

Во время последнего эпизода Терен знакомил двух финалисток со своими родителями. После этого состоялась встреча с друзьями Холостяка, среди которых был и известный певец Дмитрий Монатик.

Традиционно перед главным выбором прошли и последние свидания Терена с двумя девушками.

Завершился эпизод финальной церемонией, где Холостяк признался волонтерке из Харькова Инне Белень, что влюбляется.

После этого Терен подарил кольцо Инне, засвидетельствовав свои чувства. Девушка его приняла.

Вместе ли пара сейчас – станет известно уже на следующей неделе, на пост-шоу «Холостяк-13».