Live
  • Сб 28.12.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.84
  • EUR 43.51

Финал «Холостяк-13»: избранницей Терена стала харьковчанка

Общество 07:41   28.12.2024
Виктория Яковенко
Финал «Холостяк-13»: избранницей Терена стала харьковчанка Фото: Instagram holostyakstb

Накануне, 27 декабря, отгремел финал проекта «Холостяк-13» на телеканале СТБ. Главный герой шоу – ветеран войны Александр Будько с позывным «Терен» – сделал свой выбор.

Во время последнего эпизода Терен знакомил двух финалисток со своими родителями. После этого состоялась встреча с друзьями Холостяка, среди которых был и известный певец Дмитрий Монатик.

Традиционно перед главным выбором прошли и последние свидания Терена с двумя девушками.

Завершился эпизод финальной церемонией, где Холостяк признался волонтерке из Харькова Инне Белень, что влюбляется.

После этого Терен подарил кольцо Инне, засвидетельствовав свои чувства. Девушка его приняла.

Вместе ли пара сейчас – станет известно уже на следующей неделе, на пост-шоу «Холостяк-13».

Холостяк выиграла харьковчанка
Фото: Instagram holostyakstb

Читайте также: Новая новогодняя фотозона появилась в Харькове – фото

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Без газа останется один из районов Харькова за два дня до Нового года: адреса
Без газа останется один из районов Харькова за два дня до Нового года: адреса
27.12.2024, 15:15
Имеют ли ВС РФ успехи на севере Харьковщины и вблизи Купянска: данные ISW
Имеют ли ВС РФ успехи на севере Харьковщины и вблизи Купянска: данные ISW
28.12.2024, 07:21
Дорогой электро Rolls-Royce купил бизнесмен из Харькова во время войны – УП 📹
Дорогой электро Rolls-Royce купил бизнесмен из Харькова во время войны – УП 📹
27.12.2024, 21:39
Финал «Холостяк-13»: избранницей Терена стала харьковчанка
Финал «Холостяк-13»: избранницей Терена стала харьковчанка
28.12.2024, 07:41
Новости Харькова — главное за 28 декабря: ночь прошла без тревог, атаки врага
Новости Харькова — главное за 28 декабря: ночь прошла без тревог, атаки врага
28.12.2024, 08:29
Семь атак, враг бил из авиации по Харьковщине – утренние данные Генштаба ВСУ
Семь атак, враг бил из авиации по Харьковщине – утренние данные Генштаба ВСУ
28.12.2024, 08:25

Новости по теме:

21:39
Харьков станет климатически нейтральным городом в рамках проекта SUN4Ukraine
15:52
Проект инклюзивного образования заработал в Харьковской области
14:26
Шмыгаль анонсировал новый проект, который реализуют на Харьковщине: детальнее
14:04
Восстановление Купянска и Изюма: Синегубов о проектах и ​​что для этого нужно
09:29
DeepState сообщил о продвижении ВС РФ на Харьковщине

Вы читали новость: «Финал «Холостяк-13»: избранницей Терена стала харьковчанка»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 07:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 27 декабря, отгремел финал проекта «Холостяк-13» на телеканале СТБ. Главный герой шоу – ветеран войны Александр Будько с позывным «Терен» – сделал свой выбор.".