Новая новогодняя фотозона появилась в Харькове – фото

В Салтовском районе коммунальщики установили новогоднюю фотозону.

Она появилась в одном из дворов, сообщили в КП «Харьковблагоустройство». А деревья рядом с фотозоной коммунальщики украсили гирляндами и шариками.

«Коммунальщики просят жителей осторожно относиться к декорациям и обещают продолжать радовать новыми идеями», — отметили в КП.

В поздравлении на Рождество мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что впервые с начала полномасштабной войны украсили к новогодним праздникам не только подземку, но и улицы города. По его словам, эти праздничные огни и декорации — символ несокрушимости, любви к родному городу, вере в победу. И благодарность героическому подвигу украинских военных.

Напомним, в гирлянды «оделись» станции метро, в центре, на месте сухого фонтана, появился гигантский Санта-Клаус, которого восстановили после «прилета» мастера КП «Харьковблагоустройство». Позже засияли фигуры возле ХНАТОБа, Зеркальной струи, деревья в саду Шевченко. И даже — колонны на въезде в Харьков.