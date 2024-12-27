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Новая новогодняя фотозона появилась в Харькове – фото

Общество 14:38   27.12.2024
Виктория Яковенко
Новая новогодняя фотозона появилась в Харькове – фото Фото: КП «Харьковблагоустройство»

В Салтовском районе коммунальщики установили новогоднюю фотозону.

Она появилась в одном из дворов, сообщили в КП «Харьковблагоустройство». А деревья рядом с фотозоной коммунальщики украсили гирляндами и шариками.

фотозона Харьков
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
фотозона Харьков
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
фотозона Харьков
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
фотозона Харьков
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

«Коммунальщики просят жителей осторожно относиться к декорациям и обещают продолжать радовать новыми идеями», — отметили в КП.

фотозона Харьков
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
фотозона Харьков
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
фотозона Харьков
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

В поздравлении на Рождество мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что впервые с начала полномасштабной войны украсили к новогодним праздникам не только подземку, но и улицы города. По его словам, эти праздничные огни и декорации — символ несокрушимости, любви к родному городу, вере в победу. И благодарность героическому подвигу украинских военных.

Напомним, в гирлянды «оделись» станции метро,  в центре, на месте сухого фонтана, появился гигантский Санта-Клаус, которого восстановили после «прилета» мастера КП «Харьковблагоустройство». Позже засияли фигуры возле ХНАТОБа, Зеркальной струи, деревья в саду Шевченко. И даже — колонны на въезде в Харьков.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 14:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе коммунальщики установили новогоднюю фотозону.".