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Нова новорічна фотозона з’явилася у Харкові – фото

Суспільство 14:38   27.12.2024
Вікторія Яковенко
Нова новорічна фотозона з’явилася у Харкові – фото Фото: КП “Харківблагоустрій”

У Салтівському районі комунальники встановили новорічну фотозону.

Вона з’явилася в одному із дворів, повідомили у КП «Харківблагоустрій». А дерева поруч із фотозоною комунальники прикрасили гірляндами й кульками.

фотозона Харьков
Фото: КП “Харківблагоустрій”
фотозона Харьков
Фото: КП “Харківблагоустрій”
фотозона Харьков
Фото: КП “Харківблагоустрій”
фотозона Харьков
Фото: КП “Харківблагоустрій”

«Комунальники просять мешканців дбайливо ставитися до декорацій та обіцяють продовжувати радувати новими ідеями», – зазначили у КП.

фотозона Харьков
Фото: КП “Харківблагоустрій”
фотозона Харьков
Фото: КП “Харківблагоустрій”
фотозона Харьков
Фото: КП “Харківблагоустрій”

У привітанні на Різдво мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що вперше з початку повномасштабної війни прикрасили до новорічних свят не лише підземку, а й вулиці міста. За його словами, ці святкові вогні й декорації — символ незламності, любові до рідного міста, віри у перемогу. І подяка героїчному подвигу українських військових.

Нагадаємо, у гірлянди “одяглися” станції метро, в центрі, на місці сухого фонтану, з’явився гігантський Санта-Клаус, якого відновили після “прильоту” майстри КП “Харківблагоустрій”. Пізніше засяяли фігури біля ХНАТОБа, Дзеркального струменя, дерева в саду Шевченка. І навіть – колони на в’їзді до Харкова.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 14:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі комунальники встановили новорічну фотозону.".