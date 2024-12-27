Нова новорічна фотозона з’явилася у Харкові – фото

У Салтівському районі комунальники встановили новорічну фотозону.

Вона з’явилася в одному із дворів, повідомили у КП «Харківблагоустрій». А дерева поруч із фотозоною комунальники прикрасили гірляндами й кульками.

«Комунальники просять мешканців дбайливо ставитися до декорацій та обіцяють продовжувати радувати новими ідеями», – зазначили у КП.

У привітанні на Різдво мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що вперше з початку повномасштабної війни прикрасили до новорічних свят не лише підземку, а й вулиці міста. За його словами, ці святкові вогні й декорації — символ незламності, любові до рідного міста, віри у перемогу. І подяка героїчному подвигу українських військових.

Нагадаємо, у гірлянди “одяглися” станції метро, в центрі, на місці сухого фонтану, з’явився гігантський Санта-Клаус, якого відновили після “прильоту” майстри КП “Харківблагоустрій”. Пізніше засяяли фігури біля ХНАТОБа, Дзеркального струменя, дерева в саду Шевченка. І навіть – колони на в’їзді до Харкова.