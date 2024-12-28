Фінал «Холостяк-13»: обраницею Терена стала харків’янка

Напередодні, 27 грудня, відгримів фінал проєкту «Холостяк-13» на телеканалі СТБ. Головний герой шоу – ветеран війни Олександр Будько з позивним «Терен» – зробив свій вибір.

Під час останнього епізоду Терен знайомив двох фіналісток зі своїми батьками. Після цього відбулася зустріч із друзями Холостяка, серед яких був і відомий співак Дмитро Монатік.

Традиційно перед головним вибором пройшли й останні побачення Терена з двома дівчатами.

Завершився епізод фінальною церемонією, де Холостяк зізнався волонтерці з Харкова Інні Белень, що закохується.

Після цього Терен подарував каблучку Інні, засвідчивши свої почуття. Дівчина її прийняла.

Чи разом наразі пара – стане відомо вже наступного тижня, на пост-шоу «Холостяк-13».