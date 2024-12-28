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Какой будет погода 29 декабря в Харькове и области — прогноз синоптиков

Погода 20:00   28.12.2024
Виктория Яковенко
Какой будет погода 29 декабря в Харькове и области — прогноз синоптиков Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 29 декабря, в Харькове и области осадки не прогнозируются. Ночью ожидается слабый туман и гололедица.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, днем ​​от 0 до 2 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 4 мороза до 1 градуса тепла, днем ​​– от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер переменных направлений – 3-8 м/с.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 29 декабря, в Харькове и области осадки не прогнозируются. Ночью ожидается слабый туман и гололедица.".