Какой будет погода 29 декабря в Харькове и области — прогноз синоптиков
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 29 декабря, в Харькове и области осадки не прогнозируются. Ночью ожидается слабый туман и гололедица.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, днем от 0 до 2 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 4 мороза до 1 градуса тепла, днем – от 2 мороза до 3 тепла.
Ветер переменных направлений – 3-8 м/с.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 20:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 29 декабря, в Харькове и области осадки не прогнозируются. Ночью ожидается слабый туман и гололедица.".