Какой будет погода 29 декабря в Харькове и области — прогноз синоптиков

В воскресенье, 29 декабря, в Харькове и области осадки не прогнозируются. Ночью ожидается слабый туман и гололедица.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, днем ​​от 0 до 2 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 4 мороза до 1 градуса тепла, днем ​​– от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер переменных направлений – 3-8 м/с.