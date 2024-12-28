Якою буде погода 29 грудня у Харкові та області – прогноз синоптиків
Фото: Василь Голосний
У неділю, 29 грудня, у Харкові та області опади не прогнозують. Вночі очікується слабкий туман та ожеледь.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 4 морозу до 1 градуса тепла, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.
Вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2024 в 20:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 29 грудня, у Харкові та області опади не прогнозують. Вночі очікується слабкий туман та ожеледь.".