На Харьковщине копы остановили водителя, купившего права в интернете

В Харьковской области 27 декабря днем ​​на дорожной станции патрульной полиции остановили автомобиль «ВАЗ» для проверки. У водителя обнаружили фальшивое удостоверение.

«Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и нетипографский тип нанесения шрифтов. Согласно имеющимся базам данных такое водительское удостоверение гражданину не выдавалось», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водитель признался, что приобрел водительское удостоверение через интернет за 15 тысяч гривен, добавили правоохранители.

Патрульные напоминают: за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.

В таком случае может грозить штраф до 1 тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо пробационным надзором на срок до двух лет, либо ограничением свободы на тот же срок.