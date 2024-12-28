Live
  • Сб 28.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.84
  • EUR 43.51

На Харьковщине копы остановили водителя, купившего права в интернете

Общество 13:00   28.12.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине копы остановили водителя, купившего права в интернете Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

В Харьковской области 27 декабря днем ​​на дорожной станции патрульной полиции остановили автомобиль «ВАЗ» для проверки. У водителя обнаружили фальшивое удостоверение.

«Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и нетипографский тип нанесения шрифтов. Согласно имеющимся базам данных такое водительское удостоверение гражданину не выдавалось», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водитель признался, что приобрел водительское удостоверение через интернет за 15 тысяч гривен, добавили правоохранители.

Патрульные напоминают: за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.

В таком случае может грозить штраф до 1 тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо пробационным надзором на срок до двух лет, либо ограничением свободы на тот же срок.

Читайте также: Пьяный водитель врезался в автомобиль в Харькове – патрульная полиция

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Имеют ли ВС РФ успехи на севере Харьковщины и вблизи Купянска: данные ISW
Имеют ли ВС РФ успехи на севере Харьковщины и вблизи Купянска: данные ISW
28.12.2024, 07:21
Дорогой электро Rolls-Royce купил бизнесмен из Харькова во время войны – УП 📹
Дорогой электро Rolls-Royce купил бизнесмен из Харькова во время войны – УП 📹
27.12.2024, 21:39
Финал «Холостяк-13»: избранницей Терена стала харьковчанка
Финал «Холостяк-13»: избранницей Терена стала харьковчанка
28.12.2024, 07:41
Обыски у сотрудников ТЦК. Главный следователь Харьковщины сообщил подробности
Обыски у сотрудников ТЦК. Главный следователь Харьковщины сообщил подробности
27.12.2024, 14:17
Около 112 тысяч жителей Харькова и области остаются без отопления
Около 112 тысяч жителей Харькова и области остаются без отопления
28.12.2024, 09:02
На Харьковщине копы остановили водителя, купившего права в интернете
На Харьковщине копы остановили водителя, купившего права в интернете
28.12.2024, 13:00

Новости по теме:

22:58
Лишение водительских прав за «игнор» повестки — Харьковский ОТЦК дал пояснения
12:31
Теоретический экзамен по вождению теперь принимают в метро Харькова
20:52
В Харькове остановили пьяного водителя, которого лишили прав на 10 лет (фото)
16:25
В Харькове инспектор Укртрансбезопасности попался на взятке (фото)
21:28
В Харькове водитель без прав пытался подкупить патрульных

Вы читали новость: «На Харьковщине копы остановили водителя, купившего права в интернете»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 27 декабря днем ​​на дорожной станции патрульной полиции остановили автомобиль «ВАЗ» для проверки. У водителя обнаружили фальшивое удостоверение.".