На Харьковщине копы остановили водителя, купившего права в интернете
В Харьковской области 27 декабря днем на дорожной станции патрульной полиции остановили автомобиль «ВАЗ» для проверки. У водителя обнаружили фальшивое удостоверение.
«Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и нетипографский тип нанесения шрифтов. Согласно имеющимся базам данных такое водительское удостоверение гражданину не выдавалось», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Водитель признался, что приобрел водительское удостоверение через интернет за 15 тысяч гривен, добавили правоохранители.
Патрульные напоминают: за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.
В таком случае может грозить штраф до 1 тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо пробационным надзором на срок до двух лет, либо ограничением свободы на тот же срок.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водительские права, купил, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 27 декабря днем на дорожной станции патрульной полиции остановили автомобиль «ВАЗ» для проверки. У водителя обнаружили фальшивое удостоверение.".