На Харківщині копи зупинили водія, який купив права в інтернеті

На Харківщині 27 грудня вдень на дорожній станції патрульної поліції зупинили автомобіль «ВАЗ» для перевірки. У водія виявили фальшиве посвідчення.

«Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних таке посвідчення водія громадянину не видавалось», – розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Водій зізнався, що придбав посвідчення водія через інтернет за 15 тисяч гривень, додали правоохоронці.

Патрульні нагадують: за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

У такому випадку може загрожувати штраф до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.