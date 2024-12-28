На Харківщині копи зупинили водія, який купив права в інтернеті
На Харківщині 27 грудня вдень на дорожній станції патрульної поліції зупинили автомобіль «ВАЗ» для перевірки. У водія виявили фальшиве посвідчення.
«Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних таке посвідчення водія громадянину не видавалось», – розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Водій зізнався, що придбав посвідчення водія через інтернет за 15 тисяч гривень, додали правоохоронці.
Патрульні нагадують: за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
У такому випадку може загрожувати штраф до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водительские права, купил, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2024 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 27 грудня вдень на дорожній станції патрульної поліції зупинили автомобіль «ВАЗ» для перевірки. У водія виявили фальшиве посвідчення.".