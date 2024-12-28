В Харькове автобус №33 будет ездить по другому маршруту до 30 декабря: причина
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта на улице Астрономической, на участке от улицы Академика Проскуры до въезда Астрономического, запрещено до 17:00 30 декабря, сообщили в Харьковском горсовете.
«Это связано с продлением сроков выполнения аварийно-восстановительных работ на сетях водоотведения. Ранее движение планировалось открыть 28 декабря», — пояснили в мэрии.
Объехать закрытый участок можно по ул. Академика Проскуры, пр. Жуковского, въездом Астрономическим и другим ближайшим улицам.
В связи с этим автобус №33 курсирует по измененному маршруту: ст. м. «Госпром» — пр. Независимости — пр. Науки — ул. 23 Августа — ул. Космонавтов — ул. Деревянко — Харьковское шоссе — ул. Академика Проскуры — пр. Жуковского (Свято-Николаевский храм).
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: автобус, движение, міськрада, маршрут, рух, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 21:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Астрономической, на участке от улицы Академика Проскуры до въезда Астрономического, запрещено до 17:00 30 декабря, сообщили в Харьковском горсовете.".