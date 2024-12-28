В Харькове автобус №33 будет ездить по другому маршруту до 30 декабря: причина

Движение транспорта на улице Астрономической, на участке от улицы Академика Проскуры до въезда Астрономического, запрещено до 17:00 30 декабря, сообщили в Харьковском горсовете.

«Это связано с продлением сроков выполнения аварийно-восстановительных работ на сетях водоотведения. Ранее движение планировалось открыть 28 декабря», — пояснили в мэрии.

Объехать закрытый участок можно по ул. Академика Проскуры, пр. Жуковского, въездом Астрономическим и другим ближайшим улицам.

В связи с этим автобус №33 курсирует по измененному маршруту: ст. м. «Госпром» — пр. Независимости — пр. Науки — ул. 23 Августа — ул. Космонавтов — ул. Деревянко — Харьковское шоссе — ул. Академика Проскуры — пр. Жуковского (Свято-Николаевский храм).