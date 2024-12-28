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В Харькове автобус №33 будет ездить по другому маршруту до 30 декабря: причина

Транспорт 21:23   28.12.2024
Виктория Яковенко
В Харькове автобус №33 будет ездить по другому маршруту до 30 декабря: причина Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на улице Астрономической, на участке от улицы Академика Проскуры до въезда Астрономического, запрещено до 17:00 30 декабря, сообщили в Харьковском горсовете.

«Это связано с продлением сроков выполнения аварийно-восстановительных работ на сетях водоотведения. Ранее движение планировалось открыть 28 декабря», — пояснили в мэрии.

Объехать закрытый участок можно по ул. Академика Проскуры, пр. Жуковского, въездом Астрономическим и другим ближайшим улицам.

В связи с этим автобус №33 курсирует по измененному маршруту: ст. м. «Госпром» — пр. Независимости — пр. Науки — ул. 23 Августа — ул. Космонавтов — ул. Деревянко — Харьковское шоссе — ул. Академика Проскуры — пр. Жуковского (Свято-Николаевский храм).

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Автор: Виктория Яковенко
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28.12.2024, 21:23

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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2024 в 21:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Астрономической, на участке от улицы Академика Проскуры до въезда Астрономического, запрещено до 17:00 30 декабря, сообщили в Харьковском горсовете.".