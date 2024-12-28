У Харкові автобус №33 їздитиме іншим маршрутом до 30 грудня: причина
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту на вулиці Астрономічній, на ділянці від вулиці Академіка Проскури до в’їзду Астрономічного, заборонений до 17:00 30 грудня, повідомили у Харківській міськраді.
«Це пов’язано з продовженням термінів виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах водовідведення. Раніше рух планувалося відкрити 28 грудня», – пояснили у мерії.
Об’їхати закриту ділянку можна вул. Академіка Проскури, пр. Жуковського, в’їздом Астрономічним та іншим прилеглими вулицями.
У зв’язку з цим автобус №33 курсує за зміненим маршрутом: ст. м. «Держпром» – пр. Незалежності – пр. Науки – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – пр. Жуковського (Свято-Миколаївський храм).
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: автобус, міськрада, маршрут, рух, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2024 в 21:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Астрономічній, на ділянці від вулиці Академіка Проскури до в’їзду Астрономічного, заборонений до 17:00 30 грудня, повідомили у Харківській міськраді.".