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У Харкові автобус №33 їздитиме іншим маршрутом до 30 грудня: причина

Транспорт 21:23   28.12.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові автобус №33 їздитиме іншим маршрутом до 30 грудня: причина Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту на вулиці Астрономічній, на ділянці від вулиці Академіка Проскури до в’їзду Астрономічного, заборонений до 17:00 30 грудня, повідомили у Харківській міськраді.

«Це пов’язано з продовженням термінів виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах водовідведення. Раніше рух планувалося відкрити 28 грудня», – пояснили у мерії.

Об’їхати закриту ділянку можна вул. Академіка Проскури, пр. Жуковського, в’їздом Астрономічним та іншим прилеглими вулицями.

У зв’язку з цим автобус №33 курсує за зміненим маршрутом: ст. м. «Держпром» – пр. Незалежності – пр. Науки – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – пр. Жуковського (Свято-Миколаївський храм).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2024 в 21:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Астрономічній, на ділянці від вулиці Академіка Проскури до в’їзду Астрономічного, заборонений до 17:00 30 грудня, повідомили у Харківській міськраді.".