Облачно и без осадков: прогноз погоды на 30 декабря
В Региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой будет погода в Харькове и области 30 декабря.
В области будет облачно, осадков не ожидается, ветер – юго-западный, 7 — 12 м/с.
Температура ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, а днем – от 1° до 4° тепла.
В Харькове также будет облачно и без осадков.
Ночью столбик термометра будет показывать около 0°, днем – 1 — 3° тепла.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2024 в 20:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой будет погода в Харькове и области 30 декабря.".