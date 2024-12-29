Облачно и без осадков: прогноз погоды на 30 декабря

В Региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой будет погода в Харькове и области 30 декабря.

В области будет облачно, осадков не ожидается, ветер – юго-западный, 7 — 12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, а днем – от 1° до 4° тепла.

В Харькове также будет облачно и без осадков.

Ночью столбик термометра будет показывать около 0°, днем – 1 — 3° тепла.