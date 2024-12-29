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Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 30 грудня

Погода 20:45   29.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 30 грудня

У Регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, якою буде погода в Харкові та області 30 грудня.

В області буде хмарно, опади не очікуються, вітер – південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, а вдень – від 1° до 4° тепла.

У Харкові також буде хмарно та без опадів.

Вночі стовпчик термометра показуватиме близько 0°, вдень – 1-3° тепла.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2024 в 20:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, якою буде погода в Харкові та області 30 грудня.".