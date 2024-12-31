В Харькове из-за короткого замыкания загорелась квартира: спасли трех человек

Пожар произошел 30 декабря в 19:55 в квартире 4-этажки на улице 12 Апреля в Харькове.

«Горела жилая комната в квартире на площади 7 м кв. Огонь удалось потушить в 21:30. Пожарным удалось спасти трех человек», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

За сутки на Харьковщине не зафиксированы пожары, вызванные вражескими обстрелами, добавили в ГСЧС.