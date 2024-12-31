В Харькове из-за короткого замыкания загорелась квартира: спасли трех человек
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Пожар произошел 30 декабря в 19:55 в квартире 4-этажки на улице 12 Апреля в Харькове.
«Горела жилая комната в квартире на площади 7 м кв. Огонь удалось потушить в 21:30. Пожарным удалось спасти трех человек», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
По данным спасателей, причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
За сутки на Харьковщине не зафиксированы пожары, вызванные вражескими обстрелами, добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, короткое замыкание, пожары, спасатели, Харькоі;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 08:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел 30 декабря в 19:55 в квартире 4-этажки на улице 12 Апреля в Харькове.".