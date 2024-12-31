У Харкові через коротке замикання загорілася квартира: врятували трьох людей
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Пожежа сталася 30 грудня о 19:55 у квартирі 4-поверхівки на вулиці 12 Квітня у Харкові.
«Горіла житлова кімната в квартирі на площі 7 м кв. Вогонь вдалося приборкати о 21:30. Вогнеборцям вдалось врятувати трьох людей», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
За даними рятувальників, причина загоряння – коротке замикання електропроводки.
За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами, додали у ДСНС.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, короткое замыкание, пожежа, спасатели, Харькоі;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 08:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася 30 грудня о 19:55 у квартирі 4-поверхівки на вулиці 12 Квітня у Харкові.".