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У Харкові через коротке замикання загорілася квартира: врятували трьох людей

Події 08:01   31.12.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові через коротке замикання загорілася квартира: врятували трьох людей Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пожежа сталася 30 грудня о 19:55 у квартирі 4-поверхівки на вулиці 12 Квітня у Харкові.

«Горіла житлова кімната в квартирі на площі 7 м кв. Вогонь вдалося приборкати о 21:30. Вогнеборцям вдалось врятувати трьох людей», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

За даними рятувальників, причина загоряння – коротке замикання електропроводки.

За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами, додали у ДСНС.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 08:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася 30 грудня о 19:55 у квартирі 4-поверхівки на вулиці 12 Квітня у Харкові.".