У Харкові через коротке замикання загорілася квартира: врятували трьох людей

Пожежа сталася 30 грудня о 19:55 у квартирі 4-поверхівки на вулиці 12 Квітня у Харкові.

«Горіла житлова кімната в квартирі на площі 7 м кв. Вогонь вдалося приборкати о 21:30. Вогнеборцям вдалось врятувати трьох людей», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

За даними рятувальників, причина загоряння – коротке замикання електропроводки.

За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами, додали у ДСНС.